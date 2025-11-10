Беру картошку и горстку муки — готовлю лефсе: простые и вкусные норвежские лепешки

Если лапскаус — это душа Норвегии в тарелке, то лефсе — это ее теплое хлебное объятие. Это не просто лепешка, а целая традиция, часто связанная с подготовкой к Рождеству, когда семья собирается на кухне, чтобы сообща налепить и испечь эти мягкие платки из теста. Они могут быть тонкими, как салфетка, или более плотными, но их универсальность покоряет. В лефсе заворачивают сосиски, посыпают их сахаром и корицей, мажут маслом или едят просто так, вспоминая вкус далеких северных фьордов. Это вкус самого сердца Норвегии.

Для теста вам понадобится: 500 г отварного и очищенного картофеля (лучше рассыпчатого), 30 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и около 150–180 г муки. Картофель нужно тщательно размять в пюре, пока в нем не останется ни единой крошки. Добавьте масло, соль и сахар, хорошенько перемешайте. Затем постепенно вводите муку, вымешивая мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на небольшие шарики. Раскатайте каждый шарик на обильно посыпанной мукой поверхности в очень тонкий, почти прозрачный круг. Выпекайте на сухой, хорошо разогретой сковороде с толстым дном по минуте-полторы с каждой стороны, пока не появятся золотистые пятнышки. Готовые лепешки сразу накройте кухонным полотенцем, чтобы они остались мягкими и эластичными.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.