Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина

Мелатонин в форме препаратов не поможет исправить причины бессонницы, поэтому лучше избегать приема этого лекарства, заявил «Радио 1» кардиолог Грант Карапетян. Он призвал не бороться с симптомами, а устранять первопричину нарушения сна.

Для показания приема препарата лучше обратиться к доктору, потому что причины бессонницы могут быть совершенно разные. И стресс, и психоэмоциональные дела. Здесь надо исключить причину и наладить образ жизни, — рассказал Карапетян.

Кардиолог отметил, что лучше заменить мелатонин растительными аналогами — валерьянкой или мелиссой. Однако он отметил, что и растительные препараты необходимо принимать с осторожностью.

Ранее кардиолог и терапевт Ксения Семченко рассказала, что с возрастом часто нарушается качество и количество сна. Она отметила, что нарушения сна могут привести к дневной сонливости.