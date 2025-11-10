Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:10

Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Guardian: Карл III помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Владимир Зеленский и Карл III Владимир Зеленский и Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что британский король Карл III помог ему восстановить отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом после перепалки в Вашингтоне в феврале. По его словам, монарх подал американскому лидеру несколько сигналов во время личной встречи с ним в сентябре.

Король Карл III сыграл решающую закулисную роль в том, чтобы побудить президента США поддерживать Украину, — говорится в сообщении.

Ранее во время интервью Зеленского изданию The Guardian в Мариинском дворце произошло отключение электроэнергии. Инцидент произошел на фоне затяжных перебоев с электричеством, которые длятся уже более двух суток во многих города страны, включая Киев. Власти вынуждены вводить как аварийные, так и плановые почасовые отключения.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Киева нарочно отключили свет во время интервью Зеленского. Он считает, что данный инцидент был тщательно спланированным перфомансом.

