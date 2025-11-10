«Лишь перфоманс»: сенатор об отключении света во время интервью Зеленского

Власти Киева нарочно отключили свет во время интервью президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, данный инцидент был тщательно спланированным перфомансом.

Убежден, что свет [во время интервью президента Украины] отключался не просто так. Это лишь перфоманс, чтобы показать, что Зеленский близок к народу и испытывает те же трудности. Мы же знаем его профессию. Он актер. Правда, такого среднего пошиба. Он всегда пытается все превратить в трагедию или шутку. А что касается ограничений, когда он наносит удары по Белгородской или Курской областям либо другим регионам РФ, когда люди лишаются света, иногда погибают, это считается нормальным, да? Я думаю, если в его дворце свет не будет гореть вообще, это будет лучшим исходом для украинского народа, — высказался Джабаров.

Ранее стало известно, что во время интервью Зеленского зарубежному изданию The Guardian в Мариинском дворце произошло отключение электроэнергии. Инцидент произошел на фоне затяжных перебоев с электричеством, которые длятся уже более двух суток во многих городах страны, включая Киев.