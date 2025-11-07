Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 05:32

Готовлю на сковороде без капли масла — добавил тыкву в дагестанские чуду и получил осенний шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти чуду — идеальный способ вкусно приготовить сезонную тыкву. Сладковатая начинка в сочетании с хрустящим тестом создает тот самый уютный осенний вкус, который согревает изнутри.

Для чуду мне понадобится: мука (500 г), теплая вода (250 мл), соль (1 ч. л.). Для начинки: тыква (600 г), лук (2 шт.), сливочное масло (50 г), соль, перец.

В глубокой миске смешиваю муку с солью. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю крутое эластичное тесто. Оно должно быть плотным, но не тугим. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 30 минут. Для начинки тыкву и лук натираю на крупной терке. Обязательно отжимаю массу руками от лишнего сока — это ключевой момент, иначе тесто размокнет. Добавляю растопленное сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешиваю. Разделяю тесто на 8–10 частей. Каждую раскатываю в тонкий круг диаметром около 20 см. На одну половину круга распределяю начинку, отступая от края 1,5–2 см. Накрываю второй половиной и плотно защипываю края, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Разогреваю сковороду без масла на среднем огне. Обжариваю чуду по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен. Готовые лепешки сразу смазываю кусочком сливочного масла и подаю горячими.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

рецепты
советы
еда
блюда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
