Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 11:44

СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной

Следователи возбудили уголовные дела об угрозе убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителям, пишет РИА Новости. Защита певицы утверждает, что это происходило на фоне разбирательства по делу о мошенничестве с ее квартирой.

В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены, — отметила адвокат.

По делу о квартире Долиной проходят четыре фигуранта. Среди них сотрудница оказалась московской библиотеки Анжела Цырульникова, а также ранее судимые Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы.

Четвертый фигурант — 21-летний Андрей Основа из Тольятти. Он утверждает, что сам стал жертвой мошенников. По его словам, банковская карта, на которую певица переводила деньги, принадлежала ему, но он не знал, что участвует в преступной схеме.

Основа также рассказал, что оформил карту по просьбе знакомого и не получал никаких средств. Следствие считает, что он выступил дроппером — человеком, который передает свои реквизиты злоумышленникам для незаконных операций.

