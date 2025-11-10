СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной

Следователи возбудили уголовные дела об угрозе убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителям, пишет РИА Новости. Защита певицы утверждает, что это происходило на фоне разбирательства по делу о мошенничестве с ее квартирой.

В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены, — отметила адвокат.

По делу о квартире Долиной проходят четыре фигуранта. Среди них сотрудница оказалась московской библиотеки Анжела Цырульникова, а также ранее судимые Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы.

Четвертый фигурант — 21-летний Андрей Основа из Тольятти. Он утверждает, что сам стал жертвой мошенников. По его словам, банковская карта, на которую певица переводила деньги, принадлежала ему, но он не знал, что участвует в преступной схеме.

Основа также рассказал, что оформил карту по просьбе знакомого и не получал никаких средств. Следствие считает, что он выступил дроппером — человеком, который передает свои реквизиты злоумышленникам для незаконных операций.