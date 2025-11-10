В Приморском крае тигр украл собаку

В селе Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края тигр вышел к домам и утащил собаку, сообщает 360.ru со ссылкой на показания очевидцев. Отмечается, что животное пропало вместе с цепью.

Он давно гуляет по Ханке. Может, это разные, никто не знает. Летом на Ханке лошадей съел. По речке, что впадает в озеро, тоже ходил. Много где видят следы, в том числе на полях у сопок, — рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что хоть дикое животное и замечали ранее, во Владимиро-Петровке хищник оказался впервые. Местные жители считают, что тигр съел домашнее животное.

Ранее сообщалось, что тигр вышел на дорогу в районе села Подъяпольское в Приморском крае и перегородил водителям дорогу на заправку. Водителю не удалось прогнать его, даже посигналив.