Пышное тесто и много начинки. Нежные пышки с яблочным повидлом — эти булочки улетают со стола за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется простой, но невероятно уютной выпечки, которая напоминает о детстве. Эти булочки с яблочным повидлом — именно такой случай. Они похожи на пончики своей пышностью и нежностью, но готовятся гораздо проще. Тесто по этому рецепту всегда удается — воздушное, мягкое, оно идеально контрастирует с кисло-сладкой начинкой из яблочного повидла. Аромат ванили и свежей выпечки, доносящийся с кухни, соберет всю семью за столом. Эти булочки хороши еще тем, что их можно готовить с любой другой начинкой — вареньем, творогом или шоколадом, но классическое яблочное повидло остается вне конкуренции.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 2 яйца, 100 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ч. л. ванильного сахара. Для начинки: 300 г яблочного повидла. Подогрейте молоко до теплого состояния, растворите в нем дрожжи и сахар. Добавьте яйца, растопленное масло, ванильный сахар и соль. Постепенно введите муку, замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Обомните подошедшее тесто, разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите столовую ложку повидла, защипните края, формируя круглые булочки. Выложите на противень швом вниз, дайте постоять 20 минут. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшими.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

