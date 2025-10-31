Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:30

Не жду, а сразу пеку! Творожные косички к чаю из нежного теста — очень вкусный и простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от обычной выпечки? Попробуйте нежные творожные косички — они не похожи ни на булочки, ни на печенье, а представляют собой совершенно особый вид лакомства. Воздушное, тающее во рту тесто с творожной основой и красивая заплетенная форма делают их идеальными к чаю или кофе. Готовятся они настолько быстро, что вам действительно не придется ждать — от замеса до готовности проходит меньше часа. Эти косички хороши тем, что их можно делать несладкими — с сыром и зеленью, или сладкими — с ванилью и цукатами. Универсальность рецепта и восхитительный результат покорят вас с первой попытки.

Для приготовления творожных косичек вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 2 яйца (1 для теста, 1 для смазки), 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Масло разотрите с творогом, добавьте яйцо, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6 частей, каждую раскатайте в колбаску длиной 20 см. Сложите три колбаски вместе, защипите с одного конца и заплетите неплотную косу. Повторите с оставшимся тестом. Выложите косы на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть на решетке — и можно подавать!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Общество
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Общество
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Общество
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Секреты идеального фарша для сочных и пышных котлет: все тонкости
Семья и жизнь
Секреты идеального фарша для сочных и пышных котлет: все тонкости
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
рецепты
выпечка
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве взорвался автомобиль такси
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.