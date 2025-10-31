Не жду, а сразу пеку! Творожные косички к чаю из нежного теста — очень вкусный и простой рецепт

Устали от обычной выпечки? Попробуйте нежные творожные косички — они не похожи ни на булочки, ни на печенье, а представляют собой совершенно особый вид лакомства. Воздушное, тающее во рту тесто с творожной основой и красивая заплетенная форма делают их идеальными к чаю или кофе. Готовятся они настолько быстро, что вам действительно не придется ждать — от замеса до готовности проходит меньше часа. Эти косички хороши тем, что их можно делать несладкими — с сыром и зеленью, или сладкими — с ванилью и цукатами. Универсальность рецепта и восхитительный результат покорят вас с первой попытки.

Для приготовления творожных косичек вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 2 яйца (1 для теста, 1 для смазки), 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Масло разотрите с творогом, добавьте яйцо, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6 частей, каждую раскатайте в колбаску длиной 20 см. Сложите три колбаски вместе, защипите с одного конца и заплетите неплотную косу. Повторите с оставшимся тестом. Выложите косы на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть на решетке — и можно подавать!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.