Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:00

Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела

Уголовное дело возбудили после отравления беременной петербурженки в ресторане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователи возбудили уголовное дело после отравления беременной девушки и ее подруг в ресторане на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СК по городу. Одну из пострадавших нашли без сознания в ванной, после чего увезли в больницу. Дело завели по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Одна из пострадавших госпитализирована. При проведении сотрудниками компетентных органов проверки в деятельности ресторана выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, отсутствие медицинской документации у персонала, — сказано в сообщении.

Петроградский суд привлек к административной ответственности ООО «Сырник». Проверка показала, что на кухне не хватает посуды и оборудования для мытья, мало рабочих столов, нет условий для выпечки. Специалисты также нашли немаркированные продукты, лосось брали из рыбы, которую замораживали дважды, а еду хранили с нарушениями.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

рестораны
уголовные дела
отравления
Cанкт-Петербург
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев похитили человека и неделю избивали его в доме
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке: деликатес по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.