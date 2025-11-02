Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела Уголовное дело возбудили после отравления беременной петербурженки в ресторане

Следователи возбудили уголовное дело после отравления беременной девушки и ее подруг в ресторане на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СК по городу. Одну из пострадавших нашли без сознания в ванной, после чего увезли в больницу. Дело завели по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Одна из пострадавших госпитализирована. При проведении сотрудниками компетентных органов проверки в деятельности ресторана выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, отсутствие медицинской документации у персонала, — сказано в сообщении.

Петроградский суд привлек к административной ответственности ООО «Сырник». Проверка показала, что на кухне не хватает посуды и оборудования для мытья, мало рабочих столов, нет условий для выпечки. Специалисты также нашли немаркированные продукты, лосось брали из рыбы, которую замораживали дважды, а еду хранили с нарушениями.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.