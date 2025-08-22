Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 20:19

Одна оплошность стоила американцу дома

Житель Бруклина остался без дома из-за задолженности за воду

Житель Бруклина Филмор Браун потерял свой дом из-за неоплаченного счета за воду, передает ABC News. Он приобрел недвижимость в 1996 году и полностью выплатил ипотеку к 2019 году. Однако накопился долг за водоснабжение — примерно $5000 (около 403,7 тысячи рублей). В 2020 году город передал этот долг в трастовую организацию, которая занимается просроченными платежами.

Это была моя единственная мечта. Я не могу есть, спать или пить. Мой дом у меня забрали, — заявил бывший владелец жилища.

Ранее в Москве пожилые супруги лишились квартиры и 18 миллионов рублей, став жертвами мошенников. Аферисты убедили их, что те участвуют в спецоперации по разоблачению преступной группировки. В конце мая пенсионерке позвонила женщина, представившаяся сотрудником полиции, и заявила, будто в ее районе действует опасная ОПГ, причастная к убийству соседки.

Кроме того, в Старом Осколе 67-летняя женщина пострадала от действий мошенников: злоумышленники лишили ее не только почти 9 млн рублей, но и квартиры. Пенсионерке поступило предложение заменить счетчик от неизвестных людей. Чтобы якобы записаться в электронную очередь, она сообщила им код из полученного сообщения.

