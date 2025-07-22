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22 июля 2025 в 11:26

Племянница принцессы Дианы найдена мертвой

The Sun: кузина принцев Гарри и Уильяма покончила с собой

Принц Уильям, принц Гарри Принц Уильям, принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри была найдена мертвой, сообщает издание The Sun. Издание пишет, что рядом лежало оружие. Тело внучки принцессы Дианы было обнаружено в собственном доме в Нортоне, недалеко от Малмсбери в графстве Уилтс.

Полиция признала смерть неподозрительной и не выявила причастности третьих лиц, — сказал местный коронер Грант Дэвис.

Известно, что Рози изучала английскую литературу в Даремском университете. И семья Рози, и представитель принца Уильяма отказались от комментариев.

Тем временем стало известно, что, принц Гарри затосковал по прежней жизни в Великобритании. Источник, близкий к принцу, утверждает, что он решил примириться с отцом, королем Карлом III. Он также отметил, что герцог Сассекский старается идти навстречу своей супруге Меган Маркл, но при этом ощущает в своей жизни определенную пустоту.

До этого появилась информация, что кулинарное шоу Маркл и документальный сериал принца Гарри потерпели неудачу. Программа экс-актрисы не смогла войти в топ-300 самых популярных проектов Netflix за первое полугодие 2025 года, хотя сопровождалось звездными гостями и громкой рекламной кампанией.

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