Стало известно о попытках примирения принца Гарри с отцом

Принц Гарри, герцог Сассекский, затосковал по прежней жизни в Великобритании, сообщает Catalunya Diary. Источник, близкий к принцу, утверждает, что он решил примириться с отцом, королем Карлом III.

Инсайдер из ближайшего круга принца Гарри сообщил, что тот испытывает грусть из-за разрыва с королевской семьей. По его словам, герцог старается идти навстречу своей супруге, Меган Маркл, но при этом ощущает в своей жизни определенную пустоту.

Поводом для стремления к примирению с отцом, королем Карлом III, стало ухудшение здоровья монарха. В то время как Меган наслаждается жизнью в Калифорнии, Гарри задумывается о том, чтобы проводить больше времени в Великобритании, сохраняя при этом связь с новой жизнью в Америке. Эксперты отмечают, что он понимает: шансов на восстановление семейных отношений остается всё меньше.

До этого принц Уильям выразил сожаление, что не порвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл до их побега из Лондона. Уильям агрессивно настроен по отношению к своему брату. Он не собирается вступать в публичные дискуссии с Гарри и считает, что тот должен принять последствия своего выбора. После своей коронации он планирует лишить Гарри и Меган Маркл титулов.