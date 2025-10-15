Здание как актив: почему важно думать об эксплуатации еще на этапе проекта

Здание как актив: почему важно думать об эксплуатации еще на этапе проекта

Erid: 2W5zFJ4bfeg

В строительной отрасли традиционно фокусируются на проектировании, сметах и сроках. Девелоперы считают квадратные метры, подрядчики — кубометры бетона. Но все чаще ключевым становится другой показатель — стоимость владения объектом (TCO, total cost of ownership), то есть совокупные расходы на эксплуатацию в течение всего жизненного цикла здания.

На этапе проектирования принимаются решения, которые определяют не только, сколько объект будет стоить при строительстве, но и сколько он будет стоить в обслуживании следующие 20–30 лет. Ошибки или недальновидные решения могут вылиться в десятки миллионов рублей ежегодных расходов. Правильный подход — рассматривать здание как бизнес-актив, а не как стройплощадку.

Почему эксплуатация — ключевой фактор

Современные коммерческие здания — это сложные инженерные объекты. Системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, пожарной безопасности, цифровые платформы управления и инфраструктура связи требуют регулярного обслуживания.

По данным отраслевых аналитиков:

расходы на эксплуатацию за 25 лет могут составить в два-три раза больше, чем затраты на строительство ;

; инженерные системы — до 50% эксплуатационного бюджета;

ошибки проектирования приводят к удорожанию содержания на 15–30% ежегодно.

Если не учитывать эти факторы с самого начала, объект может превратиться из прибыльного актива в «черную дыру», поглощающую деньги.

Проектирование с учетом эксплуатации: что это значит

Речь не о том, чтобы заранее купить кондиционеры получше. Речь о стратегии, в которой проектировщики, девелоперы и подрядчики совместно закладывают решения, влияющие на эксплуатацию:

правильное зонирование и компоновка инженерных помещений;

закладка резервов мощностей и удобного доступа к системам;

энергоэффективные решения, уменьшающие расходы на отопление и вентиляцию;

выбор материалов с учетом долговечности и стоимости обслуживания;

цифровые системы мониторинга для сокращения человеческого фактора.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ошибка, которая стоит дорого: пример из практики

Несколько лет назад один девелопер построил офисный центр в регионе. С целью сэкономить проектировщики разместили все инженерные коммуникации в труднодоступных зонах, минимизировали вентиляционные шахты и уменьшили мощность систем кондиционирования.

Через два года эксплуатации выяснилось: системы регулярно выходят из строя, доступ к ним требует разборки стен и потолков, а здание потребляет на 40% больше энергии, чем планировалось. Ежегодные дополнительные расходы составили около 12 млн рублей.

Если бы на этапе проекта инженеры и эксплуатационные службы работали совместно, этих расходов можно было бы избежать.

Цифровые технологии как инструмент

В последние годы все больше компаний используют BIM (Building Information Modeling) и цифровых двойников. Эти технологии позволяют еще до начала стройки «прожить» здание в виртуальной среде — проверить, как будут работать инженерные системы, как их обслуживать, где возможны сбои.

Благодаря BIM можно выявлять неэффективные решения еще на стадии концепции. Это особенно важно для крупных объектов — складов, торговых центров, офисных комплексов.

Северстрой активно использует BIM в своей практике. В одном из проектов цифровая модель выявила риск перегрузки вентиляции в торговой галерее. Проблему устранили до начала стройки, сэкономив заказчику миллионы рублей на возможной реконструкции.

Склады и логистика: эксплуатация решает все

Для логистических центров эксплуатационные расходы — ключевой фактор конкурентоспособности. Современные склады работают круглосуточно, инженерные системы должны быть надежными и энергоэффективными.

Пример: на складе площадью 30 тыс. квадратных метров расходы на отопление и освещение составляют 35–40% бюджета эксплуатации. Грамотное проектирование фасадов, вентиляции и освещения может снизить эту долю на 10–15%. Для собственника это десятки миллионов рублей экономии ежегодно.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торговые центры: умная эксплуатация как часть маркетинга

В торговых центрах эксплуатация влияет не только на расходы, но и на удобство арендаторов и посетителей. Сложные системы вентиляции, климат-контроля и безопасности напрямую определяют комфорт.

В новых проектах ТЦ девелоперы все чаще закладывают цифровые системы мониторинга: сенсоры движения, датчики CO₂, автоматизированные системы управления климатом. Это позволяет не только экономить ресурсы, но и поддерживать стабильный комфорт без участия большого штата технического персонала.

Офисы: гибкость и обслуживание

Офисные здания быстро меняются вслед за рабочими форматами. Пространства должны легко перепланироваться, инженерные системы — адаптироваться под новые сценарии использования.

Проектируя офис сегодня, важно предусматривать:

доступность инженерных узлов для модернизации;

возможность увеличения или уменьшения мощности систем;

легкую интеграцию цифровых технологий и IoT.

Только так объект сохранит свою ликвидность на рынке аренды в течение десятилетий.

Экономика эксплуатации: считать нужно заранее

Рассмотрим упрощенный пример:

Строительство бизнес-центра — 1 млрд рублей.

Средние ежегодные расходы на эксплуатацию — 50 млн рублей.

За 25 лет: 1,25 млрд рублей на содержание.

Если на этапе проекта удается сократить эксплуатационные расходы на 15%, это 187,5 млн рублей экономии. А если оптимизация достигает 25% — это уже 312,5 млн рублей.

Такие цифры показывают, почему эксплуатация — это не второстепенный этап, а стратегический элемент девелопмента.

Роль подрядчика: проектировать с перспективой

Проектировать здание с учетом будущей эксплуатации может не каждая компания. Требуются не только техническая компетенция, но и опыт реализации проектов, где такие решения реально работают.

Северстрой внедряет принципы TCO-проектирования во все свои объекты — от складов до офисных центров. Компания рассматривает эксплуатацию как часть жизненного цикла здания и предлагает заказчикам решения, которые делают объекты не просто построенными, а эффективными в долгосрочной перспективе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торговый центр с неудачной компоновкой инженерии

В одном из региональных ТЦ проектировщики разместили основные коммуникационные узлы в труднодоступных местах — без достаточного количества технологических люков и проходов. Это решение позволило сократить площадь подсобных помещений и снизить бюджет на 15 млн рублей.

Но во время эксплуатации каждый мелкий ремонт превращался в дорогостоящую операцию с разборкой отделки и перекрытием работы магазинов. За пять лет собственник потратил более 60 млн рублей на устранение последствий этой «экономии».

Грамотное размещение инженерных систем и учет обслуживания на этапе проектирования позволили бы избежать таких затрат и простоев.

Склад с неэффективным отоплением

В Поволжье был построен крупный складской комплекс площадью 20 тыс. квадратных метров. В целях экономии при проектировании выбрали недорогую систему отопления, рассчитанную на минимальную нагрузку. Однако через год оказалось, что склад используется круглогодично, в том числе для хранения товаров, требующих стабильной температуры.

Система не справлялась: расходы на отопление выросли на 40%, а часть товара пришлось перемещать в арендуемые помещения. Перепроектирование системы обошлось в 50 млн рублей и заняло почти год.

Если бы эксплуатационные сценарии были проработаны заранее, этого можно было бы избежать.

Общий вывод из кейсов

Все три истории объединяет одно — решения, принятые на этапе проектирования, напрямую определили эксплуатационные расходы. Ошибки или временная «экономия» обернулись в несколько раз большими затратами позже.

Грамотный подход заключается в том, чтобы рассматривать проект комплексно, как долгосрочный актив, а не как набор строительных работ. Это требует участия профессионалов, которые умеют учитывать эксплуатацию с первых шагов.

Именно такую практику применяет Северстрой:

анализирует сценарии использования здания еще на этапе концепции;

закладывает резервы инженерных мощностей;

прорабатывает удобные решения для обслуживания;

применяет BIM и цифровые модели для прогнозирования эксплуатационных расходов.

Это не только снижает затраты в будущем, но и повышает стоимость объекта в глазах арендаторов и инвесторов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итог: эксплуатация — это не «потом», а «сейчас»

Строительство — лишь первый этап жизни здания. Чтобы объект стал прибыльным активом, нужно думать на годы вперед.

Интеграция эксплуатационных решений на этапе проекта позволяет:

снизить будущие расходы;

повысить энергоэффективность;

обеспечить комфорт пользователей;

увеличить рыночную стоимость объекта.

Именно такой подход становится нормой в 2025 году — и компании, которые его применяют, выигрывают на конкурентном рынке.

РЕКЛАМА: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», 5038144882