Разрушаем мифы: правда и вымысел об установке пластиковых окон

Пластиковые окна прочно вошли в повседневную жизнь. Они делают квартиры теплее, тише, светлее и комфортнее. Но вместе с популярностью появилось множество мифов и заблуждений, которые мешают людям принимать правильные решения.

Кто-то уверен, что пластиковые окна «не дышат», другие думают, что их нельзя устанавливать зимой, а третьи боятся, что монтаж — это вечный ремонт и пыль. В этой статье мы разберем самые распространенные мифы и расскажем, где вымысел, а где — правда.

Миф 1. «Пластиковые окна нельзя устанавливать зимой»

Правда: установить пластиковые окна можно в любое время года, включая морозную зиму.

Современные технологии позволяют проводить монтаж при температурах до −15 °C без потери качества. Используются специальные монтажные пены с зимними добавками, которые не теряют своих свойств на холоде.

Преимущества зимнего монтажа:

короче сроки (меньше очередей у компаний);

стабильные температуры внутри зданий;

возможность сразу почувствовать эффект теплоизоляции.

Главное — доверять работу профессионалам, которые используют соответствующие материалы и соблюдают технологию. Компания «Пластика Окон» регулярно выполняет зимние установки и дает на них ту же гарантию, что и на летние.

Миф 2. «Пластиковые окна „не дышат“, в квартире будет душно»

Правда: пластиковые окна действительно герметичны — и это их плюс, а не минус. Они защищают от холода, шума и сквозняков. Проблема душного воздуха возникает не из-за окон, а из-за отсутствия организованной вентиляции.

Современные окна имеют:

режим микропроветривания , когда створка приоткрыта на 2–4 мм, обеспечивая постоянный приток свежего воздуха без сквозняков;

, когда створка приоткрыта на 2–4 мм, обеспечивая постоянный приток свежего воздуха без сквозняков; приточные клапаны, встроенные в раму, которые регулируют поступление воздуха автоматически.

Таким образом, пластиковые окна не ухудшают микроклимат — наоборот, при правильной установке и настройке они становятся его важной частью.

Миф 3. «После установки — грязь и ремонт на неделю»

Правда: современный монтаж пластиковых окон занимает от нескольких часов до одного дня, а профессиональные бригады оставляют после себя чистоту.

Качественная компания:

защищает пол и мебель пленкой;

аккуратно демонтирует старые рамы;

убирает строительный мусор и пыль;

вывозит старые окна.

Обычно уже на следующий день можно спокойно возвращаться к обычной жизни без ремонта и хаоса. В «Пластике Окон» уборка и вывоз мусора входят в стандартный пакет услуг.

Миф 4. «Все окна одинаковые, переплачивать за бренд не стоит»

Правда: разница между окнами может быть колоссальной, и она не всегда видна невооруженным глазом.

Ключевые различия:

профиль — количество камер, толщина стенок, класс материала;

— количество камер, толщина стенок, класс материала; стеклопакет — однокамерный, двухкамерный, энергосберегающий, шумозащитный, мультифункциональный;

— однокамерный, двухкамерный, энергосберегающий, шумозащитный, мультифункциональный; фурнитура — механизмы открывания, регулировки, проветривания;

— механизмы открывания, регулировки, проветривания; качество сборки и монтажа — напрямую влияет на срок службы.

Дешевые окна часто начинают продувать уже через один-два года, створки перекашиваются, уплотнители трескаются. Качественные конструкции служат 20–30 лет без серьезных проблем. Так что «все окна одинаковые» — это миф, который может обернуться серьезными расходами в будущем.

Миф 5. «Пластиковые окна вредны для здоровья»

Правда: современные пластиковые окна производятся из сертифицированных материалов, которые не выделяют вредных веществ и полностью безопасны для жилых помещений.

Большинство производителей используют ПВХ, прошедший строгий контроль по европейским стандартам. Профили не содержат свинец и другие опасные добавки, а стеклопакеты — это обычное стекло с энергосберегающими или защитными покрытиями.

Более того, герметичные окна помогают улучшить микроклимат: они защищают от пыли, выхлопных газов и уличного шума.

Миф 6. «Монтаж можно поручить любой бригаде — это просто»

Правда: даже самые лучшие окна не будут работать правильно, если их установили неправильно. Монтаж — это не просто «вставить в проем». Он требует точных замеров, соблюдения норм ГОСТ, правильной герметизации и регулировки.

Ошибки монтажа приводят к:

сквознякам;

запотеванию и плесени;

деформации створок;

потере гарантий.

Поэтому важно обращаться в компании с опытом и репутацией. «Пластика Окон» работает более 20 лет, имеет собственные монтажные бригады и дает гарантию на установку.

Миф 7. «Окна нужно менять только летом»

Правда: замену окон можно проводить круглый год. Весна и лето — действительно популярное время, но осенью и зимой тоже нет ограничений.

Зимой можно сразу проверить качество установки по отсутствию продувания, а весной — избежать очередей и акций. Главное — выбрать профессионалов, которые умеют работать в любых условиях.

Миф 8. «После установки пластиковых окон придется тратиться на дорогое обслуживание»

Правда: уход за современными окнами прост и не требует специальных навыков.

Достаточно два раза в год:

протирать уплотнители и фурнитуру;

смазывать механизмы легким маслом;

проверять прижим и регулировать створки.

При минимальной заботе окна служат десятилетиями без ремонта и лишних расходов.

Почему мифы так живучи

Многие мифы появились в 1990–2000-х годах, когда пластиковые окна только начали массово устанавливаться. Тогда технологии монтажа и вентиляции действительно были ограниченными, а рынок — молодым.

С тех пор все изменилось: появились энергосберегающие стеклопакеты, качественные профили, приточные клапаны, зимние пены, надежная фурнитура. Но старые представления по-прежнему «гуляют» из уст в уста, мешая людям принимать решения на основе фактов.

Как отличить миф от правды

Проверяйте источники информации

Спрашивайте у профессионалов с опытом

Сравнивайте предложения не только по цене, но и по технологии

Не бойтесь задавать вопросы — хороший мастер объяснит все простыми словами

Компании с репутацией дорожат доверием клиентов и всегда готовы развеять сомнения.

Почему важно проверять информацию, а не полагаться на сарафанное радио

Большинство мифов об окнах передаются «из уст в уста» — от соседей, родственников, коллег или на форумах. Проблема в том, что такие истории часто основаны на частных случаях 15–20-летней давности, когда технологии и стандарты были совсем другими. Например, тогда действительно не использовались приточные клапаны, и после установки окон в квартирах становилось душно. Но сегодня это легко решается встроенными системами вентиляции.

Еще один источник заблуждений — недобросовестные подрядчики, которые оправдывают свои ошибки мифами. Если монтаж выполнен с нарушениями, проще сказать «зимой ставить нельзя» или «все окна потеют», чем признать свои недоработки. Поэтому критически важно отделять опыт профессионалов от случайных слухов и единичных неудачных случаев.

Примеры из практики: мифы на проверку реальностью

Случай 1. Семья из старого фонда долго откладывала замену окон, считая, что «зимой ставить нельзя». В итоге монтаж выполнили в январе с использованием зимних пен и утеплителей — и уже в тот же вечер почувствовали разницу в тепле и тишине.

Случай 2. Владельцы квартиры были уверены, что пластиковые окна «не дышат», и установили их без клапанов. Спустя полгода появились плесень в углах и запотевание. После установки приточных клапанов микроклимат стабилизировался, а влажность пришла в норму.

Случай 3. Покупатели выбрали самые дешевые окна, руководствуясь мифом «все одинаковые». Через два года створки начали провисать, а уплотнители — трескаться. Итог — повторная установка, которая в сумме обошлась дороже, чем изначально качественное решение.

Вывод: знание фактов — лучшая защита от ошибок

Разобравшись с мифами и поняв, какие технологии стоят за современными окнами, гораздо проще принимать обоснованные решения. Проверенные данные, консультация специалистов и критическое мышление позволяют избежать переплат, лишних ремонтов и разочарований.

Пластиковые окна давно перестали быть просто элементом остекления — это инженерное решение, которое учитывает теплоизоляцию, вентиляцию, шумозащиту и эстетику. Поэтому к выбору и установке стоит подходить осознанно, а не опираться на слухи, рожденные десятилетия назад.

Итог: меньше мифов — больше комфорта

Пластиковые окна — это современное, технологичное и безопасное решение, которое при правильной установке и уходе служит десятилетиями. Главное — не поддаваться стереотипам и выбирать проверенных специалистов.

Компания «Пластика Окон» уже более 20 лет устанавливает современные окна в Москве и области, работает в любое время года, использует сертифицированные материалы и дает официальные гарантии.

