Японские спортсмены назвали главное отличие России от их родины Сумоисты Дайки и Дайкихо назвали холод главным отличием России от Японии

Борец сумо 3-го высшего ранга высшего дивизиона Тоеносима Дайки и борец сумо высшего дивизиона Масахиро Дайкихо рассказали NEWS.ru, что главным отличием России от Японии считают климат. В преддверии крупнейшей выставки японской культуры HINODE JAPAN в Москве они пояснили, что в РФ для них холодно.

Я сам себя спрашивал: «Что же это (Россия — NEWS.ru) за место?». Но когда я приехал сюда и увидел, что здесь хорошо <...> [Главное отличие России от Японии] — температура. Я чувствую, что здесь очень холодно, — поделился Дайки.

Оба спортсмена также отметили внешний вид россиян. По словам японцев, жители РФ красиво и стильно одеваются.

Ранее стало известно, что количество бронирований отелей россиянами в Японии выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится на весенний сезон цветения сакуры и осенний период момидзи.

