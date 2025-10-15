Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:28

Японские спортсмены назвали главное отличие России от их родины

Сумоисты Дайки и Дайкихо назвали холод главным отличием России от Японии

Тоеносима Дайки и Масахиро Дайкихо Тоеносима Дайки и Масахиро Дайкихо Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Борец сумо 3-го высшего ранга высшего дивизиона Тоеносима Дайки и борец сумо высшего дивизиона Масахиро Дайкихо рассказали NEWS.ru, что главным отличием России от Японии считают климат. В преддверии крупнейшей выставки японской культуры HINODE JAPAN в Москве они пояснили, что в РФ для них холодно.

Я сам себя спрашивал: «Что же это (Россия — NEWS.ru) за место?». Но когда я приехал сюда и увидел, что здесь хорошо <...> [Главное отличие России от Японии] — температура. Я чувствую, что здесь очень холодно, — поделился Дайки.

Оба спортсмена также отметили внешний вид россиян. По словам японцев, жители РФ красиво и стильно одеваются.

Ранее стало известно, что количество бронирований отелей россиянами в Японии выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится на весенний сезон цветения сакуры и осенний период момидзи.

Также В Японии медведь ранил двух человек во время нападения на супермаркет. Пострадавшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Во время нападения в магазине было более 30 человек. Медведь также сломал одну из полок с продуктами и сбежал.

Япония
сумо
Москва
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.