Торты больше не пеку: 15 минут — и творожное чудо готово. Простейший рецепт без теста. Когда гости уже на подходе, этот творожный торт станет спасением! Нежный, вкусный и готовится быстрее, чем закипает чайник. Духовку включать не нужно — идеальный десерт для неожиданных визитов.

Ингредиенты

Творог — 1 кг

Изюм — 100 г

Печенье — 500 г

Сметана — 400 мл + 4 ст. л. для крема

Ванилин — 1 г

Грецкие орехи (измельчённые) — 170 г

Сахар — 1 ст. л.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Мармелад — 100 г

Приготовление

Залейте изюм кипятком, перемешайте, слейте воду, промойте тёплой водой и оставьте стекать. Мармелад нарежьте кубиками, смешайте с 1 ст. л. сахара. В миске соедините творог, изюм, мармелад и ванилин, тщательно перемешайте. Добавьте 400 мл сметаны, чтобы получилась густая, мягкая масса. На поднос постелите пищевую плёнку, выложите слой печенья. Сверху распределите половину творожной начинки, разровняйте. Добавьте ещё один слой печенья, затем оставшуюся начинку и снова разровняйте. Завершите третьим слоем печенья. Заверните торт в плёнку, придайте форму и уберите в холодильник для пропитки. Для крема смешайте 4 ст. л. сметаны с сахарной пудрой. Смажьте торт кремом и посыпьте измельчёнными орехами.

Готово! Подавайте охлаждённым — гости будут в восторге от нежного вкуса.

