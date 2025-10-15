Торты больше не пеку: 15 минут — и творожное чудо готово. Простейший рецепт без теста. Когда гости уже на подходе, этот творожный торт станет спасением! Нежный, вкусный и готовится быстрее, чем закипает чайник. Духовку включать не нужно — идеальный десерт для неожиданных визитов.
Ингредиенты
- Творог — 1 кг
- Изюм — 100 г
- Печенье — 500 г
- Сметана — 400 мл + 4 ст. л. для крема
- Ванилин — 1 г
- Грецкие орехи (измельчённые) — 170 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
- Мармелад — 100 г
Приготовление
- Залейте изюм кипятком, перемешайте, слейте воду, промойте тёплой водой и оставьте стекать. Мармелад нарежьте кубиками, смешайте с 1 ст. л. сахара.
- В миске соедините творог, изюм, мармелад и ванилин, тщательно перемешайте. Добавьте 400 мл сметаны, чтобы получилась густая, мягкая масса.
- На поднос постелите пищевую плёнку, выложите слой печенья. Сверху распределите половину творожной начинки, разровняйте. Добавьте ещё один слой печенья, затем оставшуюся начинку и снова разровняйте. Завершите третьим слоем печенья.
- Заверните торт в плёнку, придайте форму и уберите в холодильник для пропитки. Для крема смешайте 4 ст. л. сметаны с сахарной пудрой. Смажьте торт кремом и посыпьте измельчёнными орехами.
Готово! Подавайте охлаждённым — гости будут в восторге от нежного вкуса.
