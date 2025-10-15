Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:16

Маковые булочки по бабушкиному рецепту: раскрываю секрет их нежности — готовятся проще, чем кажется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Моя бабушка всегда говорила, что настоящие маковые булочки должны таять во рту. Ее рецепт я храню как семейную реликвию, но со временем немного адаптировал его под современные продукты. Эти булочки стали нашим воскресным ритуалом — дом наполняется уютным ароматом выпечки, а за столом собирается вся семья.

Для теста мне нужно: 180 г творога, 50 г сливочного масла, 220 г муки, 1 яйцо, 50 г сахара и чайная ложка разрыхлителя. Творог протираю через сито, смешиваю с размягченным маслом, добавляю яйцо, сахар и просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваю эластичное тесто.

Для начинки использую 200 г мака, который заранее заливаю горячей водой с сахарной пудрой и оставляю на 2 часа. Раскатываю тесто в прямоугольный пласт, распределяю маковую начинку, посыпаю сахаром и выкладываю по центру три кусочка холодного масла. Аккуратно сворачиваю рулетом, нарезаю на булочки толщиной 3-4 см, смазываю желтком и выпекаю при 180°C 40-50 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

выпечка
рецепты
десерты
булки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
