15 октября 2025 в 10:30

Десерт из прошлого: обновленный «Муравейник» без выпечки

Торт «Муравейник» — легендарный десерт из арсенала каждой советской хозяйки. Он не требует выпечки, а готовится из ароматной крошки из юбилейного печенья и домашнего шоколадного крема без сгущенки. Самые вкусные десерты СССР возвращаются на ваш стол в обновленном виде.

Возьмите: 250 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 100 г сметаны, 50 г сахара, 1/4 ч. л. соды, щепотку соли. Сначала сделайте крошку: муку смешайте с солью, содой, сахаром, добавьте масло кубиками и перетрите до консистенции песка. Влейте сметану, замесите тесто, разделите на 4 части, уберите в морозилку на 30 минут. Затем натрите каждую часть на крупной терке, выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 15–20 минут, периодически помешивая. Готовую крошку охладите.

Для крема: вскипятите 300 мл молока с 100 г сахара и щепоткой соли. В отдельной емкости смешайте 1 ст. л. какао и 1 ст. л. крахмала, влейте немного молока, разведите до однородности. Влейте в кастрюлю, варите на медленном огне до загустения не более 30 секунд после закипания. Снимите с огня, добавьте 75 г масла, перемешайте. Остудите до теплого состояния. Смешайте крошку с кремом, выложите горкой на тарелку, формируя муравейник. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Подавайте охлажденным.

Этот рецепт — дань уважения традиции и вкусу, знакомому с детства. Самые вкусные десерты СССР готовы вернуть вам теплые воспоминания из прошлого. Приглашайте близких к столу!

Ранее мы делились с вами рецептом шоколадного торта, жаренного на сковороде.

торты
выпечка
ностальгия
кулинария
сладости
Валентина Еремеева
В. Еремеева
