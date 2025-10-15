Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:59

Россияне стали держать меньше наличных в кошельках

SuperJob: сумма налички в кошельках россиян упала почти на 30%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России стали реже пользоваться наличными деньгами, об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Согласно нему, в среднем россияне носят с собой около 3,5 тыс. рублей. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. Опрос проводился с 9 сентября по 13 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

Как объяснили россияне, они стали реже пользоваться наличкой из-за привлекательных ставок по вкладам. Помимо этого, многие привыкли платить банковскими картами, улыбкой или по QR-коду.

Исследователи также выяснили, что в среднем мужчины носят с собой больше налички, чем женщины. При этом молодые россияне держат в кошельках около 2,3 тыс. рублей, а респонденты старше 45 лет — порядка 5 тыс. рублей.

Ранее опрос SuperJob показал, что в России наблюдается стабилизация рынка труда по числу вакансий и резюме. Так, за последний год количество вакансий от работодателей снизилось на 16%. При этом число резюме от соискателей увеличилось на 18%.

