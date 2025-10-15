Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:10

Зарплаты москвичей достигнут новых вершин в ближайшие годы

В Москве прогнозируют среднюю зарплату в 196,6 тыс. рублей в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве вырастет на 8% в 2026 году, достигнув 196,6 тыс, передает ТАСС. Согласно прогнозу социально-экономического развития, реальный рост заработной платы с учетом инфляции составит 2,4% в 2026 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего (составит. — NEWS.EU) 196 647 рублей. 108,0% к предыдущем году, — говорится в документе.

Кроме того, плановые показатели предусматривают дальнейшее увеличение оплаты труда до 213,3 тыс. рублей в 2027 году, а затем до 231,4 тыс. рублей в 2028 году.

Также прогнозируется увеличение прожиточного минимума: до 25,3 тыс. рублей в среднем на душу населения в 2026 году: для трудоспособных показатель составит 28,9 тыс. рублей, для пенсионеров — 18,9 тыс. рублей, для детей — 21,9 тыс. рублей. В 2027 и 2028 году средний уровень прожиточного минимума составит 26,6 тыс. рублей и 27,6 тыс. рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что при зарплате в 200 тысяч рублей россиянин может накопить 8,69 пенсионных балла за год, что напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии. Стоимость одного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата — 8 907,7 рубля, при этом общая сумма пенсии зависит от количества накопленных за трудовую деятельность коэффициентов.

