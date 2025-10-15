Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:46

Россиянам рассказали, как зарплата в 200 тысяч рублей повлияет на пенсию

Сенатор Косихина: зарплата в 200 тысяч рублей начислит 8,69 пенсионных балла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При ежемесячном заработке в 200 тысяч рублей россиянин за календарный год сможет накопить 8,69 пенсионных балла, заявила в разговоре с РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Она разъяснила методику расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для определения количества баллов необходимо разделить сумму уплаченных страховых взносов на максимально возможный размер взносов за соответствующий период, после чего умножить полученный результат на 10.

На 2025 год установлена стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 145,69 рубля. Фиксированная выплата при этом составляет 8 907,7 рубля. Величина страховой пенсии находится в прямой зависимости от общего количества накопленных баллов — чем их больше, тем выше будут ежемесячные выплаты.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Гаврилов заявил, что граждане России, накопившие на пенсионном счете более 450 тыс. рублей, лишаются возможности получить эти средства единовременно. Парламентарий охарактеризовал данную ситуацию как недостаток пенсионной системы.

пенсия
выплаты
общество
зарплаты
