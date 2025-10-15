Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:15

Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще не прихотливые и какие-то космически красивые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще не прихотливые и какие-то космически красивые. Не в сезон, когда большинство растений замирает, сад может выглядеть уныло. Но есть многолетники, которые сохраняют декоративность круглый год и радуют глаз даже под снегом. Среди них — кизильник Даммера, молодило и бадан.

Кизильник Даммера — стелющийся вечнозелёный кустарник, образующий плотный ковёр с блестящими тёмно-зелёными листьями. Летом он покрывается белыми цветками, а осенью усыпается ярко-красными ягодами, которые остаются на ветках до самой весны. Это идеальное растение для оформления склонов и альпийских горок: неприхотлив, зимостоек и не требует частой обрезки.

Молодило, известное как «живой камень», удивительно выносливо. Его розетки мясистых листьев сохраняют форму и цвет даже под снегом. Зимой они выглядят как аккуратные зелёные или бордовые звёздочки на белом фоне. Молодило не боится морозов, засухи и бедных почв, поэтому прекрасно подходит для рокариев и контейнерного озеленения.

Бадан — одно из самых эффектных теневыносливых растений. Его крупные, кожистые листья остаются зелёными даже после заморозков, лишь слегка меняя оттенок на бронзовый. А весной, когда сад только просыпается, бадан первым выпускает розовые соцветия.

Эти три растения не только переживут зиму без укрытия, но и придадут вашему саду живость, цвет и структуру в самый холодный сезон.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Он бюджетный и с шапками цветов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
