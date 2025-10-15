Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:35

Посадите сейчас и забудьте о хлопотах. Многолетник-боец весь сезон радует алыми цветами — преобразит любую клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете растение, которое будет радовать годами без лишних хлопот, это именно оно. Я сею его всегда под зиму — в конце октября, прямо по первому снежку. Так семена проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы.

Этот многолетник — настоящая находка для занятых людей. Он зимостоек, засухоустойчив и прекрасно растет на любой почве. Мои лихнисы стоят как солдатики даже в самое дождливое лето, не полегают и не болеют. А цветение! С начала июня кустики покрываются ярко-алыми «огоньками», которые горят почти два месяца. При этом они постоянно привлекают в сад бабочек и пчел — получается такая живая, динамичная картинка.

Что особенно ценно — лихнис не требует деления и пересадки годами. У меня есть кустики, которым уже по пять лет, и они с каждым годом становятся только пышнее. Главное — сразу выбрать ему солнечное место, тогда цветение будет особенно обильным. Попробуйте посеять этой осенью — не пожалеете!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще не прихотливые и какие-то космически красивые
Общество
Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще не прихотливые и какие-то космически красивые
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
Общество
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
Бывшая девушка Тимати похвасталась роскошными букетами
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати похвасталась роскошными букетами
Больше не нужно таскать лейки: цветок, которому не нужен полив — он будет ярче без вашего участия
Общество
Больше не нужно таскать лейки: цветок, которому не нужен полив — он будет ярче без вашего участия
За рассаду больше не переживаю: сею эти цветы в ноябре — летом пышная клумба
Общество
За рассаду больше не переживаю: сею эти цветы в ноябре — летом пышная клумба
многолетники
цветы
растения
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.