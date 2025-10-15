Посадите сейчас и забудьте о хлопотах. Многолетник-боец весь сезон радует алыми цветами — преобразит любую клумбу

Если вы ищете растение, которое будет радовать годами без лишних хлопот, это именно оно. Я сею его всегда под зиму — в конце октября, прямо по первому снежку. Так семена проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы.

Этот многолетник — настоящая находка для занятых людей. Он зимостоек, засухоустойчив и прекрасно растет на любой почве. Мои лихнисы стоят как солдатики даже в самое дождливое лето, не полегают и не болеют. А цветение! С начала июня кустики покрываются ярко-алыми «огоньками», которые горят почти два месяца. При этом они постоянно привлекают в сад бабочек и пчел — получается такая живая, динамичная картинка.

Что особенно ценно — лихнис не требует деления и пересадки годами. У меня есть кустики, которым уже по пять лет, и они с каждым годом становятся только пышнее. Главное — сразу выбрать ему солнечное место, тогда цветение будет особенно обильным. Попробуйте посеять этой осенью — не пожалеете!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.