Посадите сейчас и забудьте до мая. Многолетник-нежность мгновенно преобразит участок. Пышные лиловые шарики радуют глаз

Скабиоза — это именно тот цветок, который подарит вашему саду воздушность и нежность без лишних хлопот. Представьте себе изящные стебли, увенчанные трогательными соцветиями-подушечками нежных оттенков: лавандовых, нежно-сиреневых, белоснежных или кремовых.

Её кружевные головки колышутся от малейшего ветерка, создавая ощущение лёгкости и простора. Но за этой хрупкой внешностью скрывается настоящий характер! Скабиоза — удивительно выносливый многолетник. Она засухоустойчива, не боится наших зим, прекрасно чувствует себя на бедных почвах и будет цвести с июня до самых заморозков, требуя лишь одного — солнечного места. Ей не страшны ветра, она почти не болеет, а её ароматные соцветия привлекают в сад пчёл и бабочек.

Просто посадите её — и она годами будет радовать вас своим изящным видом, не требуя ни частых делений, ни особого ухода.

