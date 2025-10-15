Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:00

Посадите сейчас и забудьте до мая. Многолетник-нежность мгновенно преобразит участок. Пышные лиловые шарики радуют глаз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скабиоза — это именно тот цветок, который подарит вашему саду воздушность и нежность без лишних хлопот. Представьте себе изящные стебли, увенчанные трогательными соцветиями-подушечками нежных оттенков: лавандовых, нежно-сиреневых, белоснежных или кремовых.

Её кружевные головки колышутся от малейшего ветерка, создавая ощущение лёгкости и простора. Но за этой хрупкой внешностью скрывается настоящий характер! Скабиоза — удивительно выносливый многолетник. Она засухоустойчива, не боится наших зим, прекрасно чувствует себя на бедных почвах и будет цвести с июня до самых заморозков, требуя лишь одного — солнечного места. Ей не страшны ветра, она почти не болеет, а её ароматные соцветия привлекают в сад пчёл и бабочек.

Просто посадите её — и она годами будет радовать вас своим изящным видом, не требуя ни частых делений, ни особого ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Посадите сейчас и забудьте о хлопотах. Многолетник-боец весь сезон радует алыми цветами — преобразит любую клумбу
Общество
Посадите сейчас и забудьте о хлопотах. Многолетник-боец весь сезон радует алыми цветами — преобразит любую клумбу
Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще неприхотливые и какие-то космически красивые
Общество
Эти суперские многолетники украшают сад даже зимой: вообще неприхотливые и какие-то космически красивые
Бывшая девушка Тимати похвасталась роскошными букетами
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати похвасталась роскошными букетами
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
Общество
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
Больше не нужно таскать лейки: цветок, которому не нужен полив — он будет ярче без вашего участия
Общество
Больше не нужно таскать лейки: цветок, которому не нужен полив — он будет ярче без вашего участия
многолетники
цветы
садоводы
растения
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.