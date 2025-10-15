Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:01

Этот многолетник точно взойдет весной при посадке в ноябре: будет цвести колокольчиками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник точно взойдет весной при посадке в ноябре! Аквилегия (водосбор) идеально подходит для подзимнего посева и будет десятилетиями украшать ваш сад, ежегодно обновляясь самосевом.

Просто рассыпьте семена по поверхности подготовленной грядки, слегка присыпьте землей и замульчируйте торфом. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные кусты с ажурной листвой. Уже в мае — июне аквилегия порадует вас изящными цветами-колокольчиками со шпорцами разнообразных окрасок — от белоснежных до темно-фиолетовых.

Это растение отличается феноменальной морозостойкостью, прекрасно растет в полутени и не требует особого ухода. Этот способ посадки не только экономит время весной, но и дает более крепкие и выносливые растения, устойчивые к болезням и вредителям!

Ранее был назван цветок, который не нуждается в подкормках, поливе и обрезке: сажаешь в октябре, и все.

