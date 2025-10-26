Посадил раз — получил клумбу с голубыми пушистыми помпонами на 50 лет: не многолетник, а сказка

Древовидный пион сорта Голубой Лотос — настоящая жемчужина для ценителей редких растений. Посадил раз — получил клумбу с голубыми пушистыми помпонами на 50 лет. Его главное преимущество — огромные махровые цветы диаметром до 20 см нежного сиренево-голубого оттенка с перламутровым переливом, что является редкостью в мире пионов.

Этот кустарник достигает 1,5-2 метров в высоту и может расти на одном месте более 50 лет, с каждым годом становясь пышнее. Морозостойкость позволяет выращивать его в большинстве регионов России, а устойчивость к болезням делает уход минимальным. Не многолетник, а сказка!

Цветение начинается в мае — июне, наполняя сад тонким ароматом, а резные ажурные листья сохраняют декоративность до осени. Голубой Лотос особенно ценится коллекционерами за редкость окраски и способность становиться главным акцентом ландшафтной композиции, создавая эффект восточного сада.

