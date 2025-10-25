Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Настоящий король сада поразит необычным видом: многолетник неприхотлив, переживет любую засуху и будет пышно цвести

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Акантус молочно-белый — настоящий король сада, который привлекает внимание своим необычным видом и декоративностью. Его крупные резные листья и изящные белоснежные соцветия создают эффект тропического уголка даже в средней полосе. Этот многолетник станет украшением любой клумбы или бордюра, придавая саду структуру и элегантность.

Цветение акантуса наступает в июне — июле и длится примерно 4–6 недель. Соцветия собраны в высокие кисти, которые эффектно возвышаются над густой розеткой листьев, создавая воздушный и динамичный образ. Листья растения крупные, с глянцевой поверхностью и декоративным резным краем, что делает акантус интересным даже вне сезона цветения.

Морозостойкость растения высокая: при укрытии листья сохраняют декоративность до -20 °C. Сажать акантус лучше ранней весной или в начале осени, на солнечном или слегка притененном участке с хорошо дренированной почвой. Он неприхотлив, устойчив к засухе и вредителям, а при регулярном поливе и подкормке развивается особенно пышно.

Акантус молочно-белый идеально смотрится в смешанных посадках с травянистыми многолетниками и кустарниками, добавляя контраст текстур и оттенков. Это растение для тех, кто ценит эффектные формы, минимальный уход и длительное декоративное воздействие в саду.

Ранее мы рассказывали о вечнозеленых многолетниках, которые украсят зимний сад. Он будет напоминать сказку.

