Сажаешь под зиму — вырастают синие звезды среди снега: цветок, который с годами становится пышнее

Хионодокса — удивительный ранневесенний луковичный цветок, который первым появляется в саду. Сажаешь под зиму — вырастают синие звезды среди снега. Его главное преимущество — морозостойкость и способность цвести, когда другие растения только просыпаются.

Нежные звездчатые цветы голубых, синих, белых оттенков образуют живописные куртины, создавая яркие пятна в еще пустом саду. Для посадки под зиму выберите октябрь — ноябрь, когда установится прохладная погода. Луковицы высаживайте на солнечном или полутенистом участке с хорошо дренированной почвой на глубину 8–10 см с расстоянием 5–8 см между ними.

Хионодокса прекрасно зимует и с каждым годом образует все более пышные цветущие ковры, не требуя выкопки и особого ухода. Этот цветок особенно хорош в рокариях, альпинариях и под деревьями, где создает волшебные картины пробуждающейся природы!

