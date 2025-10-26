Садовое чудо с голубыми пуховками соцветий: цветет с июня до заморозков, не прихотливо

Это садовое чудо с голубыми пуховками соцветий отличается невероятно продолжительным цветением с июня до самых заморозков, за что его часто называют «долгоцветкой».

Агератум — уникальное однолетнее растение, способное преобразить любой сад своими пушистыми сиренево-голубыми соцветиями. Растение образует компактные кустики высотой 15–25 см, полностью покрытые ароматными пуховками соцветий. Агератум исключительно неприхотлив: он устойчив к жаре и засухе, не требует частых подкормок и прекрасно подходит для бордюров, клумб и контейнерного озеленения.

Его уникальность — в редком для однолетников оттенке цветов, который создает красивые переходы от нежно-голубого до насыщенного сиреневого. Особенно эффектно агератум смотрится в сочетании с бархатцами, цинниями и сальвией, создавая контрастные композиции. Этот цветок — идеальное решение для тех, кто хочет наслаждаться красивым садом без постоянного ухода!

