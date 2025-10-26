Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:44

Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера

Роскачество предупредило о вреде домашних ароматизаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые виды ароматизаторов для дома способны выделять вещества, которые могут быть опасны для здоровья, сообщили в Роскачестве со ссылкой на исследование организации 60 Millions de Consommateurs. Среди них — формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид. Уровень их содержания может превышать допустимые нормы для качества воздуха в помещениях.

Речь идет об ароматических палочках и конусах, которые поджигают для создания приятного запаха. При горении такие материалы не только выделяют токсичные вещества, но и производят микрочастицы в больших количествах. Эти мельчайшие частицы могут попадать в легкие и через кровеносную систему наносить ущерб организму.

Специалисты советуют использовать аромадиффузоры с палочками в качестве наиболее безопасного способа ароматизации дома. Роскачество рекомендует избегать благовоний и быть осторожным с эфирными маслами. Важно регулярно проветривать помещение и внимательно изучать состав каждого ароматизатора перед использованием.

Ранее сообщалось, что регулярное использование ароматических свечей в закрытых помещениях может негативно сказаться на здоровье из-за выделения токсичных веществ при горении. Низкокачественный воск, синтетические ароматизаторы и свинцовые фитили представляют особую угрозу. Чтобы минимизировать вред, важно выбирать качественные свечи и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Роскачество
ароматизаторы
здоровье
вещества
