05 октября 2025 в 13:34

Токсичный уют: почему свечи с ароматами могут быть опасны для дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматические свечи могут представлять скрытую опасность для здоровья человека при регулярном использовании в закрытых помещениях. Продукты горения и химические компоненты ароматизаторов способны негативно влиять на качество воздуха и состояние дыхательной системы. Понимание потенциальных рисков позволяет минимизировать вред от использования декоративных свечей.

Некачественный воск при горении выделяет токсичные соединения и сажу. Синтетические ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и головные боли. Свинцовые фитили производят опасные оксиды металлов при горении. Парафиновые свечи выделяют бензол и толуол — канцерогенные вещества. Недостаточная вентиляция приводит к концентрации вредных веществ в воздухе. Секрет безопасного использования заключается в выборе свечей из натурального воска с хлопковыми фитилями и эфирными маслами вместо синтетических отдушек. Важно ограничивать время горения и обеспечивать проветривание помещения. Альтернативой могут служить диффузоры с натуральными ароматами или электрические аромалампы.

Ранее также сообщалось, что некоторые виды ламп могут представлять реальную угрозу. Некоторые из них не только пожароопасны, но и токсичны.

здоровье
безопасность
ароматы
свечи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
