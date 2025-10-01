Простые лайфхаки для шкафа: делаю так — одежда пахнет приятно без дорогих ароматизаторов

Чистая одежда иногда теряет свежесть, если хранится долго. Но есть простые способы сделать так, чтобы шкаф всегда источал приятный аромат, а вещи радовали легким благоуханием.

Первое решение — ароматические саше: небольшие мешочки с травами или сушеными корками цитрусовых. Лаванда, мята и розмарин не только ароматизируют, но и отпугивают моль. Второй вариант — натуральное мыло: если положить его между стопками белья, оно сохранит запах месяцами. Популярный способ — ватные диски с каплей эфирного масла: их можно положить в угол шкафа или в карман одежды. Для тех, кто любит нейтральный аромат, подойдет пищевая сода: она убирает затхлость. А если хочется свежести как после стирки, можно использовать специальные ткани-кондиционеры или салфетки для сушильной машины.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.