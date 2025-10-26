Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 октября 2025 в 19:36

Посадите в октябре — весной вся клумба будет покрыта белоснежным ковром. Многолетник-невеста цветет почти без ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам хочется, чтобы сад выглядел ухоженным, но нет времени на сложный уход — посадите иберис. Этот очаровательный почвопокровник создаёт плотные кружевные куртины, усыпанные мелкими белыми цветами, словно припорошенные снегом. Его нежные соцветия с тонким медовым ароматом украшают сад с мая по июль, привлекая пчёл и бабочек. Иберис невероятно вынослив: он легко переносит засуху, растёт на бедных почвах и не требует частых подкормок. После цветения просто слегка подрежьте побеги — и до следующего года о растении можно забыть.

Посев под зиму — лучший старт для ибериса!

В конце октября — ноябре, когда температура стабильно опустится до 0…–5 °C, посейте семена в промёрзшую землю. Сделайте неглубокие бороздки (1–1,5 см), рассыпьте семена и присыпьте заранее заготовленной сухой почвой. Весной, после схода снега, появятся дружные всходы. Молодые растения проредите, оставив между ними 15–20 см. Иберис идеален для альпинариев, обрамления дорожек и заполнения пустот между камнями. Он прекрасно сочетается с голубыми незабудками, красными тюльпанами и синими мускари, создавая яркие контрасты. Главное — выберите для него солнечное место с хорошим дренажем, и он будет годами радовать вас своей искренней красотой без вашего участия.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

