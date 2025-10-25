Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:00

У вас будет самая красивая клумба. Просто бросьте горсть семян в землю — алые свечи взойдут весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти роскошные цветы с экзотической внешностью способны преобразить любой сад, добавив ему тропический шарм и буйство красок. Канны поражают не только крупными яркими соцветиями всех оттенков — от огненно-красного до солнечно-желтого и нежно-розового, но и великолепной декоративной листвой. Массивные листья с бордовым, бронзовым или изумрудным отливом создают эффектный фон для цветения, которое продолжается с июля до первых заморозков. Эти многолетники совершенно неприхотливы, устойчивы к болезням и прекрасно чувствуют себя в наших широтах при правильной посадке.

Посев под зиму — гарантия мощных растений и пышного цветения!

В конце октября — начале ноября подготовьте участок с рыхлой плодородной почвой на солнечном, защищенном от ветра месте. Семена канн обладают твердой оболочкой, поэтому потребуется скарификация — аккуратно обработайте их наждачной бумагой, не повреждая сердцевину. Разложите семена по поверхности влажного грунта, слегка вдавите и присыпьте тонким слоем песка. Посевы замульчируйте торфом и накройте лапником. Весной, после схода снега, укрытие снимите — всходы появятся, когда почва прогреется до 15 °C. Молодые растения развиваются медленно, но к середине лета образуют мощные кусты. Канны влаголюбивы, поэтому в засуху требуют обильного полива. Регулярные подкормки комплексными удобрениями обеспечат насыщенное цветение. На зиму корневища выкапывают и хранят в прохладном помещении.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
