Больше никаких петуний! Посадите в ноябре — весной в саду кружево с объемными розово-жемчужными соцветиями

Флокс метельчатый Ливер Гриммер (Liver Grimmer) — это настоящая жемчужина среди многолетников. Его главное очарование — в удивительной игре цвета: крупные соцветия, собранные из мелких нежно-розовых цветков с перламутровым отливом, напоминают кружевное облако. К центру каждого цветка словно прикоснулась кисть художника — проступает легкий сиреневый оттенок, придающий композиции объем и глубину. Этот сорт не просто красив, он волшебно меняет настроение в зависимости от времени суток: утром переливается жемчужными тонами, днем сияет чистым розовым цветом, а вечером приобретает таинственные сиреневатые нотки.

Растение формирует крепкий, хорошо облиственный куст высотой 70–80 см, который не разваливается даже после дождя и сохраняет идеальную форму весь сезон. Цветение начинается в середине июля и длится до сентября, наполняя сад нежным, сладковатым ароматом, который особенно чувствуется в вечерние часы. Флокс Ливер Гриммер отличается выносливостью: он морозостоек, устойчив к мучнистой росе и прекрасно переносит российские зимы без сложных укрытий.

В саду этот флокс создает романтичное настроение. Он великолепно смотрится в соседстве с белыми флоксами, лилейниками, серебристой полынью и декоративными злаками. Посадите его на солнечном месте или в легкой полутени, обеспечьте регулярный полив и подкормки — и этот изысканный сорт будет радовать вас десятилетиями, становясь с каждым годом только пышнее и красивее.

