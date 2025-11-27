День матери
27 ноября 2025 в 06:35

Больше никаких петуний! Посадите в ноябре — весной в саду кружево с объемными розово-жемчужными соцветиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Флокс метельчатый Ливер Гриммер (Liver Grimmer) — это настоящая жемчужина среди многолетников. Его главное очарование — в удивительной игре цвета: крупные соцветия, собранные из мелких нежно-розовых цветков с перламутровым отливом, напоминают кружевное облако. К центру каждого цветка словно прикоснулась кисть художника — проступает легкий сиреневый оттенок, придающий композиции объем и глубину. Этот сорт не просто красив, он волшебно меняет настроение в зависимости от времени суток: утром переливается жемчужными тонами, днем сияет чистым розовым цветом, а вечером приобретает таинственные сиреневатые нотки.

Растение формирует крепкий, хорошо облиственный куст высотой 70–80 см, который не разваливается даже после дождя и сохраняет идеальную форму весь сезон. Цветение начинается в середине июля и длится до сентября, наполняя сад нежным, сладковатым ароматом, который особенно чувствуется в вечерние часы. Флокс Ливер Гриммер отличается выносливостью: он морозостоек, устойчив к мучнистой росе и прекрасно переносит российские зимы без сложных укрытий.

В саду этот флокс создает романтичное настроение. Он великолепно смотрится в соседстве с белыми флоксами, лилейниками, серебристой полынью и декоративными злаками. Посадите его на солнечном месте или в легкой полутени, обеспечьте регулярный полив и подкормки — и этот изысканный сорт будет радовать вас десятилетиями, становясь с каждым годом только пышнее и красивее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Шоколадный бисквит с идеальной сочностью — два простых способа пропитки для насыщенного вкуса и мягкой текстуры
Вместо надоевшей яичницы готовлю тортилью: простое блюдо из Испании из картошки и яиц
Лаваш превращаю во вкуснейшие пирожки — заворачиваю такую начинку и на сковороду: 15 минут для лучшего завтрака
Украсит сад даже в глубокой тени и в самое дождливое лето: многолетник — сказка
Многолетник для занятых дачников: просто поливайте его иногда — и все
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
