День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 03:46

Еще не поздно создать цветущий сад будущей весной: рассыпьте эти семена по грядке, словно солите

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Еще не поздно создать цветущий сад будущей весной! Прямо сейчас, до конца ноября, можно успеть «забежать в последний вагон» и провести подзимний посев. Идеальный кандидат для этого — василек.

Его семена не боятся холода, а стратификация на морозе пойдет им только на пользу. Дождитесь, когда земля слегка подмерзнет и выпадет первый снег. Просто рассыпьте семена по подготовленной с осени грядке прямо по снежной поверхности, словно солите. Не закапывайте! Снег постепенно уплотнится, а с приходом весеннего тепла талая вода втянет семена в грунт и обеспечит им идеальные условия для прорастания.

Вкус победы вы ощутите уже в мае, когда васильки дружно взойдут и осветят сад своими яркими синими, розовыми или белыми головками. Это самый простой способ получить крепкие, закаленные и невероятно жизнестойкие растения, которые будут радовать вас все лето.

Ранее были названы однолетники и многолетники, которые можно сажать в ноябре.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Выход Польши из ЕС: кому от этого будет больнее — Варшаве или Брюсселю
Великобритания может усилить ПВО Украины
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь ЛУКОЙЛа продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.