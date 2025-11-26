Еще не поздно создать цветущий сад будущей весной: рассыпьте эти семена по грядке, словно солите

Еще не поздно создать цветущий сад будущей весной! Прямо сейчас, до конца ноября, можно успеть «забежать в последний вагон» и провести подзимний посев. Идеальный кандидат для этого — василек.

Его семена не боятся холода, а стратификация на морозе пойдет им только на пользу. Дождитесь, когда земля слегка подмерзнет и выпадет первый снег. Просто рассыпьте семена по подготовленной с осени грядке прямо по снежной поверхности, словно солите. Не закапывайте! Снег постепенно уплотнится, а с приходом весеннего тепла талая вода втянет семена в грунт и обеспечит им идеальные условия для прорастания.

Вкус победы вы ощутите уже в мае, когда васильки дружно взойдут и осветят сад своими яркими синими, розовыми или белыми головками. Это самый простой способ получить крепкие, закаленные и невероятно жизнестойкие растения, которые будут радовать вас все лето.

