25 ноября 2025 в 23:00

Лиана с большой скоростью роста: превратит скучный дачный забор в роскошную цветущую стену

Мечтаете превратить скучный дачный забор в роскошную цветущую стену всего за один сезон? Есть идеальное решение — ипомея!

Эта однолетняя лиана обладает поистине большой скоростью роста, ее побеги за считаные недели оплетают любую опору, создавая сплошной зеленый ковер. А главное волшебство начинается с цветения: каждое утро ипомея раскрывает сотни великолепных «граммофончиков» всех оттенков — от небесно-голубого и фиолетового до малинового и сияюще-белого.

Посадите семена в мае прямо в грунт у основания забора, обеспечьте регулярный полив и простую опору в виде бечевки, направленной вверх. Ипомея неприхотлива, обожает солнце и будет цвести без устали с июля до самых заморозков, создавая ослепительную живую изгородь, которая скроет вас от любопытных глаз и вызовет восторг у всех соседей.

Ранее был назван цветок, который не подведет при посадке в ноябре, расцветет весной даже в неблагоприятных условиях.

