«Приверженность идеям мира»: Песков о Трампе

Президент США Дональд Трамп показывает приверженность идеям мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством. По его словам, политик также отстаивает интересы своей страны.

Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки. Как нам представляется, президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, Трамп действительно искренен в стремлении решить ряд конфликтов на мировой арене, в том числе украинский кризис. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно относится к этому.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.

До этого Рябков заявлял о готовности приложить максимальные усилия для соблюдения рамок, установленных в результате саммита 15 августа. Так он прокомментировал возможность нахождения общих позиций между Путиным и Трампом.