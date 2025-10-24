Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 07:00

Составлен топ фраз, раздражающих представителей мужского и женского пола

Психолог Королева: фраза «Ясно» раздражает мужчин и выводит из равновесия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фраза «Ясно» раздражает мужчин и способна вывести их из равновесия, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, такие реплики, как «Ладно» и «Я сама», создают напряжение в общении между партнерами и могут свидетельствовать о скрытых конфликтах. Также она отметила, что подобные фразы заставляют представителей сильного пола чувствовать себя ненужным и неспособным угадать истинные желания партнерши.

Какие фразы бесят мужчин? «Ясно» — произносится определенным тоном голоса, а при наличии скрытого конфликта моментально может вывести мужчину из равновесия. Он теряется, раздражается и не может понять, что на самом деле чувствует и хочет от него женщина. «Ладно» также вызывает сильное раздражение, так как женщина предполагает, что сильный пол обладает сверхспособностями, умеет читать чужие мысли и предугадывать желания заранее. После слов «Я сама» мужчина ощущает себя ненужным, его отвергают. Такая фраза вызывает у него дискомфорт и обиду. От этих слов у мужчины растет напряжение, — пояснила Королева.

Она уточнила, что женщин в общении с мужчинами раздражают выражения «Что тут можно не понять?» и «Все понятно». По словам психолога, эти фразы часто заставляют представительниц прекрасного пола сомневаться в своих интеллектуальных способностях.

Какие фразы бесят женщин? «Что тут можно не понять». Ему все понятно, а вы остаетесь с вопросом в голове: «Я что, глупая? Ничего не понимаю?» При этом женщина, чувствуя скрытое недовольство или критику, будто усложняет простое дело. «Все понятно» воспринимается, будто ему безразличны ваши чувства и переживания. Мужчина просто таким образом прерывает разговор и не испытывает даже сочувствия. А если она спрашивает: «А что именно тебе понятно?», как правило, следует ответ: «Все понятно! А что тут можно не понять?» В этот момент происходит перекладывание ответственности мужчиной на женщину, — подытожила Королева.

Ранее психолог Наталия Щанкина заявила, что женщины больше мужчин склонны использовать психологическое давление, например унижения, оскорбления и газлайтинг. По ее словам, сильный пол чаще прибегает к физическому насилию. Она отметила, что практически все жертвы абьюза винят себя в происходящем.

