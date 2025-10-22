Песков: Путин проведет мероприятия по линии Генштаба России

Президент России Владимир Путин проведет в среду, 22 октября, мероприятия по линии Генштаба ВС России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он уточнил, что о деталях журналисты будут проинформированы в ближайшее время.

У президента сегодня запланированы мероприятия по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, по деталям мы сообщим вам в течение ближайшего часа, — заявил Песков.

Ранее он говорил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп намерены провести продуктивные переговоры на саммите в Будапеште без потери времени на бесполезные дискуссии. Представитель Кремля подчеркнул, что для достижения конкретных результатов встреча требует тщательной предварительной подготовки.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил отсутствие серьезных препятствий для организации встречи двух лидеров. По его словам, сейчас важно наполнить практическим содержанием те рамки, которые были определены президентами во время переговоров на Аляске.