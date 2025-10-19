Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 16:55

В Южной Корее задержали северокорейского перебежчика

Yonhap: сбежавшего из КНДР военнослужащего взяли под стражу в Южной Корее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солдата из КНДР, который пересек сухопутную границу на юге страны, взяли под стражу в Южной Корее, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов. По его данным, военнослужащий перешел границу в центральной ее части.

Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено, — рассказали в ведомстве.

Маршрут военнослужащего КНДР отслеживался южнокорейскими военными, которые «оказали ему содействие». В настоящее время выясняются мотивы его поступка.

Ранее 13-летний подросток без билета проник на рейс и едва не улетел в США из Израиля. Он без паспорта прошел три этапа досмотра и сел на место одного из членов экипажа. Перед этим мальчик некоторое время находился в магазине беспошлинной торговли. Его задержали уже после обнаружения в салоне.

До этого украинские пограничники застрелили мужчину при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией. Двое граждан пытались преодолеть заграждение в Одесской области, пограничники открыли предупредительный огонь. Один задержан, второй погиб при попытке бегства.

