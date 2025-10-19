В Южной Корее задержали северокорейского перебежчика Yonhap: сбежавшего из КНДР военнослужащего взяли под стражу в Южной Корее

Солдата из КНДР, который пересек сухопутную границу на юге страны, взяли под стражу в Южной Корее, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов. По его данным, военнослужащий перешел границу в центральной ее части.

Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено, — рассказали в ведомстве.

Маршрут военнослужащего КНДР отслеживался южнокорейскими военными, которые «оказали ему содействие». В настоящее время выясняются мотивы его поступка.

