22 октября 2025 в 11:37

В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры

Депутат Лантратова заявила, что за вовлечение детей в азартные игры грозит срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальный срок до пяти лет грозит за вовлечение детей в азартные игры, заявила NEWS.ru председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Депутат выступила инициатором разработки межфракционного законопроекта об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино и вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Проект закона направлен на отзыв в правительство РФ.

Мы сталкиваемся с настоящей эпидемией, которая калечит наших детей. Интернет стал минным полем. Блогеры и стримеры зарабатывают миллионы на рекламе нелегальных казино. Беззастенчиво заманивают подростков в азартные игры, обещая легкие деньги, — подчеркнула парламентарий.

Лантратова добавила, что это не просто обман, а преступление, которое разрушает семьи, толкает детей на кражи и доводит до трагедий. Законопроект призван не только наказать наживающихся на уязвимости молодежи, но и шагнуть к созданию безопасной среды, где детей защитят от цифровых ловушек, пояснила депутат.

По мнению Лантратовой, если сейчас не остановить этот беспредел, Россия потеряет тысячи молодых жизней, которые могли бы стать гордостью страны. Парламентарий назвала игровую зависимость национальной угрозой, которая приводит подростков к депрессиям и разоряет семьи.

Ранее Лантратова предложила продавать красивые госномера для машин на аукционах. Депутат объяснила, что вырученные средства можно направлять в помощь семьям участников СВО и многодетным.

Госдума
Яна Лантратова
азартные игры
дети
