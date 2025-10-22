Сбой в работе Telegram и WhatsApp 22 октября: что известно, ограничения РКН

Сегодня, 22 октября, в России произошел массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда заработают приложения? Почему Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджерам?
Что известно о сбоях в работе Telegram и WhatsApp 22 октября
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 22 октября пользователи Telegram и WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложений как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на сбои при загрузке приложений и отсутствие оповещений.
Порядка 46% сообщений о сбоях в работе Telegram 22 октября приходятся на Красноярский край, 18% — на Ростовскую область, 10% — на Ставрополье, 7% — на Вологодскую область, 6% — на Москву, 2% — на Санкт-Петербург, Адыгею и Астраханскую область, 1% — на Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Татарстан, Бурятию, Новосибирскую, Нижегородскую, Московскую, Свердловскую, Челябинскую и Самарскую области.
Порядка 33% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 22 октября приходятся на Краснодарский край, 11% — на Ростовскую область, 8% — на Ставрополье, 6% — на Москву, Свердловскую и Новосибирскую области, 4% — на Татарстан, 3% — на Омскую область, 2% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Приморский, Хабаровский, Алтайский края, Челябинскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Иркутскую области, 1% — на Сахалин, Астраханскую и Самарскую области.
В чем причина сбоев в работе WhatsApp и Telegram
Операторы связи утверждают, что не ограничивали работу Telegram и WhatsApp в России.
Роскомнадзор, комментируя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, сообщил, что частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров были введены для противодействия преступной деятельности.
В ведомстве пояснили, что Telegram и WhatsApp, по данным правоохранительных органов, стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян. Владельцам мессенджеров неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия указанным угрозам, однако они были проигнорированы, пояснили в РКН.
«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — указали в Роскомнадзоре.
О сроках возобновления полноценной работы мессенджеров пока не сообщалось.
Читайте также:
Не хотят, чтобы нашли? Поиски Усольцевых 22 октября: новые улики, ловушка
Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать
«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин