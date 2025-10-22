Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:07

Сбой в работе Telegram и WhatsApp 22 октября: что известно, ограничения РКН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 22 октября, в России произошел массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда заработают приложения? Почему Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджерам?

Что известно о сбоях в работе Telegram и WhatsApp 22 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 22 октября пользователи Telegram и WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложений как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на сбои при загрузке приложений и отсутствие оповещений.

Порядка 46% сообщений о сбоях в работе Telegram 22 октября приходятся на Красноярский край, 18% — на Ростовскую область, 10% — на Ставрополье, 7% — на Вологодскую область, 6% — на Москву, 2% — на Санкт-Петербург, Адыгею и Астраханскую область, 1% — на Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Татарстан, Бурятию, Новосибирскую, Нижегородскую, Московскую, Свердловскую, Челябинскую и Самарскую области.

Порядка 33% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 22 октября приходятся на Краснодарский край, 11% — на Ростовскую область, 8% — на Ставрополье, 6% — на Москву, Свердловскую и Новосибирскую области, 4% — на Татарстан, 3% — на Омскую область, 2% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Приморский, Хабаровский, Алтайский края, Челябинскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Иркутскую области, 1% — на Сахалин, Астраханскую и Самарскую области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем причина сбоев в работе WhatsApp и Telegram

Операторы связи утверждают, что не ограничивали работу Telegram и WhatsApp в России.

Роскомнадзор, комментируя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, сообщил, что частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров были введены для противодействия преступной деятельности.

В ведомстве пояснили, что Telegram и WhatsApp, по данным правоохранительных органов, стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян. Владельцам мессенджеров неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия указанным угрозам, однако они были проигнорированы, пояснили в РКН.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — указали в Роскомнадзоре.

О сроках возобновления полноценной работы мессенджеров пока не сообщалось.

Читайте также:

Не хотят, чтобы нашли? Поиски Усольцевых 22 октября: новые улики, ловушка

Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать

«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин

WhatsApp
Telegram
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.