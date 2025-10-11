Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:18

Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузинская кухня немыслима без своих знаменитых соусов, и ткемали по праву занимает среди них королевское место. Это не просто приправа, а настоящая поэзия вкуса, где кислинка алычи вступает в идеальный танец с жаром чеснока и глубиной сухих специй. Его можно подавать абсолютно ко всему: к мясу, птице, рыбе, картошке и даже к макаронам. Он настолько универсален и ярок, что способен преобразить самое простое блюдо, подарив ему грузинский характер и колорит. Приготовить его дома проще, чем кажется, а результат превзойдет все ожидания, ведь вы будете точно знать, что внутри — только натуральные продукты и никаких лишних добавок.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг алычи, 100 мл воды, 6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка семян кориандра, 1 чайная ложка семян пажитника (уцхо-сунели), 1 столовая ложка соли без горки, пучок свежей кинзы и по желанию немного острого перца. Алычу хорошо помойте, сложите в кастрюлю, влейте воду и поставьте на средний огонь. Варите, пока плоды не станут совсем мягкими и не начнут лопаться. Это займет около 20–25 минут. Снимите кастрюлю с огня и немного остудите. Протрите массу через сито, чтобы отделить мякоть от косточек и кожицы. В ступке разотрите семена кориандра и пажитника в порошок — это раскроет их аромат. К полученному пюре добавьте растолченные специи, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарубленную кинзу и соль. Тщательно перемешайте и снова поставьте на медленный огонь. Проварите соус, помешивая, еще 10–15 минут, пока он не загустеет до желаемой консистенции. Ткемали разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте. Если планируете съесть быстро, можно просто перелить в чистую банку и хранить в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

