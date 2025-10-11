Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:53

Вкуснее «Наполеона». Армянский торт «Микадо» — сочный, нежный и невесомый!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире десертов есть настоящие легенды, которые передаются из поколения в поколение, и армянский торт «Микадо» — одна из них. Этот торт не просто сладкое угощение, а целое событие, многогранный шоколадный опыт, который покоряет с первого кусочка. Он входит в золотую коллекцию советской и постсоветской кухни наравне с «Наполеоном» и «Птичьим молоком» — и не зря. Его основа — насыщенные, почти коричневые бисквитные коржи, пропитанные до состояния бархатной влажности, и невероятно пышный, воздушный крем на основе вареной сгущенки и сливочного масла. Вкус у него глубокий, шоколадный, но при этом не приторный, а текстура настолько нежная, что он буквально тает во рту. Это торт для тех, кто ценит в десертах характер, основательность и щедрость.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яичных желтка, 1 стакан (250 мл) сахара, 1,5 стакана молока, 4 столовые ложки какао-порошка без верха, 2,5 стакана муки, 1 чайная ложка соды; для крема — 760 г вареной сгущенки (2 банки) и 500 г размягченного сливочного масла высшего качества. Желтки разотрите с сахаром добела. Добавьте молоко, какао, муку и соду, замесите однородное, довольно жидкое тесто. Разделите его на 6–8 равных частей. Каждую часть выпекайте в разогретой до 180 °C духовке на противне, застеленном пергаментом, примерно по 7–10 минут. Готовые тонкие коржи остудите. Для крема вареную сгущенку взбейте с размягченным маслом до состояния пышной, однородной массы. Промажьте ею все коржи, включая бока и верх торта. Уберите торт в холодильник для пропитки минимум на 5–6 часов, а в идеале — на всю ночь. За это время коржи идеально пропитаются кремом, станут влажными и нежными, а вкус превратится в настоящую шоколадную симфонию.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

