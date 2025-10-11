Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут

Грибной суп — это всегда нечто большее, чем просто первое блюдо. Это аромат осеннего леса, воспоминание о тихой охоте и безграничное чувство уюта, которое разливается по всему дому с первыми же парами от кастрюли. И пусть у вас под рукой нет свежих грибов, замороженные прекрасно справятся с задачей создания этого волшебства. Грибовница с курицей — идеальный вариант для сытного и быстрого семейного обеда. Нежное куриное мясо и насыщенный грибной бульон создают потрясающий дуэт, а картошка и морковка делают суп по-настоящему домашним и наваристым. Это блюдо не требует кулинарного мастерства, зато гарантированно подарит всем настоящее гастрономическое удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе (грудка или бедро), 400 г замороженных грибов (любых), 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец горошком, лавровый лист и зелень укропа или петрушки. Курицу залейте 2,5 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 20 минут. Пока варится бульон, не размораживая, обжарьте грибы на сковороде с маслом до испарения жидкости. Лук и морковь нарежьте и пассеруйте до мягкости. Достаньте готовое мясо из бульона, разберите на волокна. В кипящий бульон закиньте нарезанный кубиками картофель. Через 10 минут добавьте обжаренные грибы, лук с морковью и курицу. Варите суп еще 10–15 минут до готовности картофеля. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и рубленую зелень. Дайте грибовнице настояться под крышкой минут 15, чтобы ароматы окончательно подружились. Подавайте со сметаной и свежим хлебом.

