Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:00

Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной суп — это всегда нечто большее, чем просто первое блюдо. Это аромат осеннего леса, воспоминание о тихой охоте и безграничное чувство уюта, которое разливается по всему дому с первыми же парами от кастрюли. И пусть у вас под рукой нет свежих грибов, замороженные прекрасно справятся с задачей создания этого волшебства. Грибовница с курицей — идеальный вариант для сытного и быстрого семейного обеда. Нежное куриное мясо и насыщенный грибной бульон создают потрясающий дуэт, а картошка и морковка делают суп по-настоящему домашним и наваристым. Это блюдо не требует кулинарного мастерства, зато гарантированно подарит всем настоящее гастрономическое удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе (грудка или бедро), 400 г замороженных грибов (любых), 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец горошком, лавровый лист и зелень укропа или петрушки. Курицу залейте 2,5 литрами холодной воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 20 минут. Пока варится бульон, не размораживая, обжарьте грибы на сковороде с маслом до испарения жидкости. Лук и морковь нарежьте и пассеруйте до мягкости. Достаньте готовое мясо из бульона, разберите на волокна. В кипящий бульон закиньте нарезанный кубиками картофель. Через 10 минут добавьте обжаренные грибы, лук с морковью и курицу. Варите суп еще 10–15 минут до готовности картофеля. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и рубленую зелень. Дайте грибовнице настояться под крышкой минут 15, чтобы ароматы окончательно подружились. Подавайте со сметаной и свежим хлебом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Общество
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Вкуснее «Наполеона». Армянский торт «Микадо» — сочный, нежный и невесомый!
Общество
Вкуснее «Наполеона». Армянский торт «Микадо» — сочный, нежный и невесомый!
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Семья и жизнь
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Полюбил грибы благодаря этому рецепту: хрустящие треугольники, которые готовятся по щелчку пальцев
Общество
Полюбил грибы благодаря этому рецепту: хрустящие треугольники, которые готовятся по щелчку пальцев
Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки
Общество
Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки
рецепты
грибы
супы
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.