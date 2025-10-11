Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:00

Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки! Это воплощение домашнего уюта и сытости. Нежнейший крем-суп из свежей кукурузы и картофеля с ноткой копчёной паприки согреет и порадует в любой день. А хрустящие кусочки бекона добавляют тому потрясающий контраст и аромат, от которого просто невозможно отказаться.

Ингредиенты

  • Бекон — 8 ломтиков
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Мука — 4 ст. л. (1/4 стакана)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вода или куриный бульон — 5 стаканов (около 1,2 л)
  • Картофель — 500 г
  • Сушеный тимьян — 1/4 ч. л.
  • Копченая паприка — 1/4 ч. л.
  • Густые сливки — 1 стакан (200–250 мл)
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зерна свежей кукурузы — 4 стакана
  • Зеленый лук — для подачи

Приготовление

  1. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки около 5–8 минут. В этой же сковороде растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости и прозрачности. Добавьте к луку измельчённый чеснок, всыпьте муку и обжаривайте, постоянно помешивая, около минуты, чтобы не было комочков. Тонкой струйкой влейте бульон или воду, интенсивно помешивая венчиком.
  2. Доведите до кипения, добавьте кукурузу, картофель, нарезанный кубиками, тимьян и копченую паприку. Посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь и варите суп около 15–20 минут, пока картофель полностью не размягчится. Снимите кастрюлю с огня, возьмите примерно половину супа и с помощью блендера превратите его в нежное пюре. Верните пюре обратно в кастрюлю, влейте густые сливки и тщательно всё перемешайте, прогревая на медленном огне пару минут, но не доводя до кипения. Подавайте суп, украсив его хрустящим беконом и мелко нарезанным зелёным луком.

Ранее мы готовили простой рецепт кекса из банки сгущенки. Очень вкусно и замешивается за семь минут.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
