Вкусный суп из бекона, сливок и кукурузы: готовится на раз-два, но все захотят добавки! Это воплощение домашнего уюта и сытости. Нежнейший крем-суп из свежей кукурузы и картофеля с ноткой копчёной паприки согреет и порадует в любой день. А хрустящие кусочки бекона добавляют тому потрясающий контраст и аромат, от которого просто невозможно отказаться.

Ингредиенты

Бекон — 8 ломтиков

Сливочное масло — 2 ст. л.

Лук репчатый — 1 штука

Мука — 4 ст. л. (1/4 стакана)

Чеснок — 2 зубчика

Вода или куриный бульон — 5 стаканов (около 1,2 л)

Картофель — 500 г

Сушеный тимьян — 1/4 ч. л.

Копченая паприка — 1/4 ч. л.

Густые сливки — 1 стакан (200–250 мл)

Соль и перец — по вкусу

Зерна свежей кукурузы — 4 стакана

Зеленый лук — для подачи

Приготовление

Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки около 5–8 минут. В этой же сковороде растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости и прозрачности. Добавьте к луку измельчённый чеснок, всыпьте муку и обжаривайте, постоянно помешивая, около минуты, чтобы не было комочков. Тонкой струйкой влейте бульон или воду, интенсивно помешивая венчиком. Доведите до кипения, добавьте кукурузу, картофель, нарезанный кубиками, тимьян и копченую паприку. Посолите и поперчите по вкусу. Уменьшите огонь и варите суп около 15–20 минут, пока картофель полностью не размягчится. Снимите кастрюлю с огня, возьмите примерно половину супа и с помощью блендера превратите его в нежное пюре. Верните пюре обратно в кастрюлю, влейте густые сливки и тщательно всё перемешайте, прогревая на медленном огне пару минут, но не доводя до кипения. Подавайте суп, украсив его хрустящим беконом и мелко нарезанным зелёным луком.

