10 октября 2025 в 19:00

Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут! Уникальная текстура с карамельными нотами и воздушный мякиш покорят с первого кусочка. Классный рецепт, который гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров.

Ингредиенты

  • Сгущенное молоко — 380 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Мука — 130 г
  • Масло подсолнечное — 20 мл
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 10 г (по желанию)

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца со сгущенным молоком до однородной массы. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
  2. Перелейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте 30-40 минут в разогретой до 180°C духовке. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте кексу полностью остыть в форме перед подачей.

Ранее мы готовили пирог-косичку из слоёного теста. Подходит хоть к супу, хоть к вину и начинка из сыра и яиц понравится всем.

