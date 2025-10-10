Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут! Уникальная текстура с карамельными нотами и воздушный мякиш покорят с первого кусочка. Классный рецепт, который гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров.
Ингредиенты
- Сгущенное молоко — 380 г
- Яйца — 4 шт.
- Мука — 130 г
- Масло подсолнечное — 20 мл
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 10 г (по желанию)
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца со сгущенным молоком до однородной массы. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
- Перелейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте 30-40 минут в разогретой до 180°C духовке. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте кексу полностью остыть в форме перед подачей.
