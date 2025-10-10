Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут

Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут

Простой рецепт кекса из банки сгущенки: очень вкусно и замешивается за 7 минут! Уникальная текстура с карамельными нотами и воздушный мякиш покорят с первого кусочка. Классный рецепт, который гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров.

Ингредиенты

Сгущенное молоко — 380 г

Яйца — 4 шт.

Мука — 130 г

Масло подсолнечное — 20 мл

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный сахар — 10 г (по желанию)

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца со сгущенным молоком до однородной массы. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Перелейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте 30-40 минут в разогретой до 180°C духовке. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте кексу полностью остыть в форме перед подачей.

Ранее мы готовили пирог-косичку из слоёного теста. Подходит хоть к супу, хоть к вину и начинка из сыра и яиц понравится всем.