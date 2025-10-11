Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:24

Очень легкий домашний сметанник с двумя цветными коржами. Хит для тех, кто ищет вкусный и простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире десертов есть особая категория тортов, которые мы с нежностью вспоминаем с детства. Они не поражают сложными конструкциями или экзотическими ингредиентами, но их вкус — это вкус дома, уюта и маминой или бабушкиной заботы. Именно таким является простой и гениальный сметанник. Его прелесть в удивительной нежности и влажности коржей, которые получаются такими благодаря сметане, и в легкой, едва уловимой кислинке, которая делает его совсем не приторным. Это тот самый торт, который можно смело готовить даже начинающим хозяйкам, ведь он почти не оставляет шансов на ошибку и всегда получается идеальным. А его ванильно-сметанный аромат, разносящийся по квартире во время выпечки, — это уже само по себе счастье.

Для коржей вам понадобится: 2 яйца, 140 г сахара, 250 г густой сметаны, 180 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 10 г какао. Для крема: 400 г густой сметаны и 2–3 ст. л. сахарной пудры по вкусу, можно добавить ванилин. Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром и солью до светлой пены. Добавьте сметану и снова взбейте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в сметанную массу. Тесто разделите на две равные части. В одну часть добавьте какао-порошок и тщательно перемешайте. Форму для выпекания застелите пергаментом. Сначала вылейте светлое тесто, разровняйте и выпекайте около 15–20 минут до сухой спички. Таким же образом испеките шоколадный корж. Готовые коржи полностью остудите. Пока коржи остывают, приготовьте крем, просто взбив густую сметану с сахарной пудрой. Промажьте кремом оба коржа, сложив их друг на друга. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике хотя бы 4–5 часов, а лучше всего — всю ночь. Эта выдержка сделает его невероятно мягким и сочным.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Эту сырную намазку хочется есть ложками! Обалденная намазка на хлеб — нужно лишь 10 минут
Общество
Эту сырную намазку хочется есть ложками! Обалденная намазка на хлеб — нужно лишь 10 минут
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера
Общество
ПП-торт «Наполеон» из 3 ингредиентов за 5 минут: без выпечки и миксера
Торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из 3 ингредиентов без выпечки
Общество
Торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из 3 ингредиентов без выпечки
Медовик без хлопот: больше никакой мороки с коржами, а вкус еще лучше
Общество
Медовик без хлопот: больше никакой мороки с коржами, а вкус еще лучше
рецепты
кулинария
торты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.