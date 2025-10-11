Очень легкий домашний сметанник с двумя цветными коржами. Хит для тех, кто ищет вкусный и простой рецепт

В мире десертов есть особая категория тортов, которые мы с нежностью вспоминаем с детства. Они не поражают сложными конструкциями или экзотическими ингредиентами, но их вкус — это вкус дома, уюта и маминой или бабушкиной заботы. Именно таким является простой и гениальный сметанник. Его прелесть в удивительной нежности и влажности коржей, которые получаются такими благодаря сметане, и в легкой, едва уловимой кислинке, которая делает его совсем не приторным. Это тот самый торт, который можно смело готовить даже начинающим хозяйкам, ведь он почти не оставляет шансов на ошибку и всегда получается идеальным. А его ванильно-сметанный аромат, разносящийся по квартире во время выпечки, — это уже само по себе счастье.

Для коржей вам понадобится: 2 яйца, 140 г сахара, 250 г густой сметаны, 180 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 10 г какао. Для крема: 400 г густой сметаны и 2–3 ст. л. сахарной пудры по вкусу, можно добавить ванилин. Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром и солью до светлой пены. Добавьте сметану и снова взбейте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в сметанную массу. Тесто разделите на две равные части. В одну часть добавьте какао-порошок и тщательно перемешайте. Форму для выпекания застелите пергаментом. Сначала вылейте светлое тесто, разровняйте и выпекайте около 15–20 минут до сухой спички. Таким же образом испеките шоколадный корж. Готовые коржи полностью остудите. Пока коржи остывают, приготовьте крем, просто взбив густую сметану с сахарной пудрой. Промажьте кремом оба коржа, сложив их друг на друга. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике хотя бы 4–5 часов, а лучше всего — всю ночь. Эта выдержка сделает его невероятно мягким и сочным.

